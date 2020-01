US-Botschafter rät Südkorea zu Beratungen mit USA über innerkoreanische Projekte

Photo : YONHAP News

US-Botschafter Harry Harris hat Südkorea zu Beratungen über innerkoreanische Projekte aufgefordert.Durch Gespräche über die Angelegenheit solle Missverständnissen vorgebeugt werden, habe der Diplomat laut der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vor ausländischen Journalisten in Seoul gesagt.Um Missverständnisse zu vermeiden, die Sanktionen zur Folge haben könnten, empfahl er Diskussionen im Rahmen einer Arbeitsgruppe. Schon 2018 hatten beide Staaten auf diese Weise ihr Vorgehen gegenüber Nordkorea koordiniert.Er könne keine offizielle US-Position zu Südkoreas Vorschlag für Individualreisen nach Nordkoreas nennen. Doch sei es für Washington und Seoul wichtig, sich in der Angelegenheit eng zu beraten.Der beständige Optimismus des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in sei ermutigend. Doch das Handeln auf der Grundlage dieses Optimismus solle in enger Abstimmung mit den USA erfolgen, sagte der Botschafter.