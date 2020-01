Pentagon: Südkoreas Wirtschaft profitiert von Aufteilung der Truppenkosten

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums profitiert Südkorea von einer Lastenteilung.Ausgaben für die US-Truppen in Korea, die von den USA und Südkorea gemeinsam übernommen würden, flössen zum Teil wieder in die südkoreanische Wirtschaft zurück.Das sagte Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Am Tag zuvor hatten die beiden Verbündeten in Washington die sechste Runde ihrer Verhandlungen über die Truppenkosten ohne durchschlagenden Erfolg beendet.Die USA würden seit dem Amtsantritt von Donald Trump auf höhere Zahlungen der Alliierten drängen. Die USA erwarteten weiterhin einen etwas größeren Beitrag zu den Lasten im Nahen Osten sowie in Europa und Asien, sagte der Sprecher.Im Falle Südkoreas fließe ein großer Teil der Beiträge wieder in die eigene Wirtschaft zurück. Dies erfolge durch den Kauf von Waren und Dienstleistungen in Südkorea und die Beschäftigung von ausländischem Personal auf den Stützpunkten.Auch auf mögliche nordkoreanische Raketentests ging der Sprecher ein. Ihm zufolge würden die USA die Situation aufmerksam verfolgen.Er zitierte Minister Mark Esper, laut dem es allein an Kim Jong-un liege, ob Provokationen ergriffen werden und welche Entscheidungen getroffen werden.