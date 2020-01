Schauspielerin Shim Eun-kyung gewinnt Preis bei Japan Academy Film Prize

Photo : YONHAP News

Die koreanische Schauspielerin Shim Eun-kyung ist bei einem renommierten Filmpreis in Japan ausgezeichnet worden.Nach Angaben der Webseite des Japan Academy Film Prize am Donnerstag wurde Shim in der Kategorie „Hervorragende Leistung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle“ ausgezeichnet. Shim gewann den Preis für ihre Rolle im japanischen Film „The Journalist“.Der Preis für die beste Schauspielerin geht an eine der insgesamt fünf ausgezeichneten Schauspielerinnen. Die Siegerin wird bei der Preisverleihung am 6. März in Tokio bekannt gegeben.Shim spielte in dem Film, in dem eine politische Affäre der amtierenden japanischen Regierung als Motiv genutzt wurde, die Rolle der Journalistin Erika Yoshioka. Für die Rolle gewann sie den Preis für die beste neue Schauspielerin vom Tama Cinema Forum.