Biegun bekräftigt Washingtons Engagement für Atomgespräche mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende amerikanische Außenminister Stephen Biegun hat Washingtons Engagement für Nukelargespräche mit Nordkorea bekräftigt. Gleichzeitig forderte er China dazu auf, die UN-Sanktionen gegen Nordkorea vollständig umzusetzen.Das habe Biegun am Mittwoch (Ortszeit) in einem Telefongespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Le Yucheng unterstrichen, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums Morgan Ortagus mit.Biegun habe zudem Washingtons Willen zur Erfüllung von Vereinbarungen beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel 2018 in Singapur bestätigt.Vereinbarungen in Singapur schließen die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Etablierung eines dauerhaften Friedensregimes in Korea mit ein.Zuvor hatte US-Präsident bei der Unterzeichnung der Handelsvereinbarung mit China gesagt, China unterstütze die USA in der Nordkoreafrage.