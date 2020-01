Zentralbank friert Leitzins ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren.Der Währungsausschuss der Bank of Korea beschloss bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr, den Schlüsselzins bei 1,25 Prozent zu belassen.In der Finanzbranche wurde die Entscheidung auf in- und externe wirtschaftliche Unsicherheiten und zunehmende Erwartungen für eine Konjunkturerholung zurückgeführt.Die Notenbank hatte im Juli und Oktober letzten Jahres den Leitzins jeweils um 0,25 Prozentpunkte herabgesetzt. Seit der letzten Senkung auf 1,25 Prozent, den bisher niedrigsten Stand, im Oktober ließ sie den Zinssatz nun den dritten Monat in Folge unangetastet.