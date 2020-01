Seoul bezeichnet Nordkorea-Politik als Angelegenheit von Souveränität

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat betont, dass die Nordkorea-Politik eine Angelegenheit der Souveränität Südkoreas ist.Anlass ist die Äußerung des US-amerikanischen Botschafters Harry Harris in Seoul, dass Südkorea über Individualtouren seiner Landsleute nach Nordkorea mit den USA beraten müsse.Der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Lee Sang-min, sagte am Freitag vor der Presse, er sehe keine Notwendigkeit, die Bemerkung des US-Botschafters zu kommentieren. Die USA hätten jedoch mehrere Male über verschiedene Kanäle bekannt gegeben, dass sie in der Nordkorea-Politik die Souveränität Südkoreas respektieren.Harris hatte am Donnerstag vor ausländischen Journalisten in Seoul empfohlen, über innerkoreanische Individualtouren im Rahmen einer US-südkoreanischen Arbeitsgruppe zu diskutieren, um Missverständnisse zu vermeiden.