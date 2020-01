Bewerberzahl bei Koreanisch-Prüfung TOPIK erreicht 2019 Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Letztes Jahr haben sich so viele Menschen wie nie zuvor für die Koreanisch-Sprachprüfung TOPIK beworben.Das teilte die private Bildungsinstitution Jongro Haneul Education anhand von Daten des Nationalen Instituts für Internationale Bildung mit.TOPIK fand letztes Jahr sechsmal statt, die Bewerberzahl stieg um 14,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf knapp 375.900 an. Das ist der höchste Stand seit der Einführung der Sprachprüfung im Jahr 1997. Die gesamte Bewerberzahl bis 2019 erreichte 2,54 Millionen.Die Zunahme der Bewerberzahl wird auf den erhöhten Status Südkoreas sowie die weltweite Beliebtheit der koreanischen Popkultur zurückgeführt.TOPIK ist ein Test zur Überprüfung der Koreanischkenntnisse von Nicht-Muttersprachlern. Dieses Jahr sind sechs Tests in 83 Ländern einschließlich Südkoreas geplant.