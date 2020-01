Gründer der Lotte-Gruppe im Alter von 98 Jahren gestorben

Photo : YONHAP News

Der Gründer und Ehrenvorsitzende der Lotte-Gruppe Shin Kyuk-ho ist am Sonntag im Alter von 98 Jahren gestorben.Er starb gegen 16.30 Uhr in einem Krankenhaus in Seoul an den Folgen von Altersschwäche.Mit ihm starb das letzte Mitglied aus den Reihen der Gründer der führenden Konglomerate des Landes: Samsung, Hyundai, LG, SK und Lotte.Shin hatte das Unternehmen Lotte 1948 in Japan gegründet. Aus dem Kaugummihersteller wurde später Südkoreas fünftgrößtes Konglomerat, zu dem unter anderem Kaufhäuser und Supermärkte sowie eine Kinokette gehören.Die Trauerfeier finden am Mittwoch um 7 Uhr im Einkaufskomplex Lotte World Mall im Süden Seouls statt.