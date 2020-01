Atomunterhändler: USA bekräftigen Unterstützung für bessere innerkoreanische Beziehungen

Photo : YONHAP News

Die USA haben laut Südkoreas Atomunterhändler ihre Unterstützung für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea bekräftigt.Das sagte Lee Do-hoon am Freitag (Ortszeit) bei einem Treffen mit koreanischen Korrespondenten in Washington in Bezug auf Individualtouren von Südkoreanern nach Nordkorea, die die südkoreanische Regierung als innerkoreanisches Kooperationsprojekt überprüft. Lee hatte sich am Donnerstag mit US-Atomunterhändler Stephen Biegun getroffen.Beide Seiten hätten vereinbart, für die Denuklearisierung und Friedensschaffung eine enge Kooperation fortzusetzen, hieß es.Die USA verträten die Position, die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen zu unterstützen. Auf der Grundlage dieses Grundsatzes würden Südkorea und die USA über ihre Positionen diskutieren, äußerte Lee.Lee ging auch auf die Äußerung des US-amerikanischen Botschafters Harry Harris ein, dass innerkoreanische Individualreisen in einer US-südkoreanischen Arbeitsgruppe besprochen werden sollten. US-Beamte hätten gesagt, dass der Sinn der Äußerung des Botschafters vermutlich falsch wiedergegeben worden sei. Er habe gemeint, es wäre besser, dass die Angelegenheit im Rahmen einer Fortsetzung der US-südkoreanischen Kooperation besprochen würde.