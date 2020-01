Ahn Cheol-soo besucht nach Rückkehr in die Politik Nationalfriedhof

Photo : YONHAP News

Der frühere Abgeordnete Ahn Cheol-soo hat am Montagvormittag den Nationalfriedhof in Seoul besucht.Es war Ahns erster offizieller Termin nach seiner Rückkehr in die Politik. Am Montagnachmittag ist ein Besuch auf dem 18. Mai-Friedhof von Gwangju geplant.Ahn kehrte am Sonntag nach einem 16-monatigen Aufenthalt im Ausland zurück, um seine politische Karriere fortzusetzen.Der frühere Präsidentschaftskandidat der Partei des Volkes und Ko-Gründer der Bareunmirae-Partei sagte nach der Ankunft gegenüber Reportern, er wolle bei der Parlamentswahl im April nicht kandidieren. Er äußerte gleichzeitig die Absicht, eine neue Partei zu gründen, die eine pragmatische Politik der Mitte verwirkliche.