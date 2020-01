Präsident Moon leitet erste Sitzung mit Beratern im neuen Jahr

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in leitet am Montag die erste Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern im neuen Jahr.Die letzte Sitzung fand am 30. Dezember statt.Es wird erwartet, dass Moon im Vorfeld der am Freitag beginnenden Feiertage zum Mond-Neujahr die Regierung auffordern wird, sich um den Lebensunterhalt der Bürger und die Wirtschaft zu kümmern.Die Aufmerksamkeit richtet sich auf eine mögliche Botschaft in Bezug auf die innerkoreanische Kooperation. Moon gab in seiner Neujahrsansprache und auf der Neujahrspressekonferenz die Absicht bekannt, erneut einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Südkorea anzustreben. Er unterbreitete auch Ideen für die Zusammenarbeit mit Nordkorea, darunter die Kooperation im Grenzgebiet und den Sportaustausch wie einen gemeinsamen Einmarsch und die Bildung gesamtkoreanischer Teams bei den diesjährigen Olympischen Spielen.Moon betonte zudem bei einem Dinner mit der Fraktionsführung der Minjoo-Partei Koreas am Freitag die Notwendigkeit der Reform der Polizei im Anschluss an die Reform der Staatsanwaltschaft. Daher steht im Mittelpunkt des Augenmerks, ob er sich zur Reform der Machtorgane äußern wird.