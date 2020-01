Nationales Neuer Terminal am Hafen von Incheon geht im Juni in Betrieb

Ein neuer internationaler Passagierterminal am Hafen von Incheon wird am 15. Juni in Betrieb gehen.



Das Regionale Büro für Ozeane und Fischerei der Stadt Incheon teilte mit, dass der Zweite Internationale Passagierterminal am 13. und 14. Juni und der Erste Internationale Terminal am 20. und 21. Juni verlegt werde.



Demnach wird der Neue Internationale Terminal am 15. Juni Fährverbindungen zu den vier chinesischen Städten Weihai, Qingdao, Tianjin und Lianyungang aufnehmen. Am 22. Juni werden Fährverbindungen zu sechs chinesischen Zielen Dalian, Dandong, Yantai, Sudao, Yingkou und Qinhuangdao aufgenommen.



Der neue Terminal ist 65.600 Quadratmeter groß und somit doppelt so groß wie die Gesamtfläche des Ersten und Zweiten Terminals. Für das Bauprojekt wurden 154,7 Milliarden Won (134 Millionen Dollar) eingesetzt.