Innerkoreanisches Südkorea überprüft Diskussionen mit Nordkorea über innerkoreanische Individualtouren

Die südkoreanische Regierung hat erneut die Absicht mitgeteilt, innerkoreanische Individualtouren über Diskussionen mit Nordkorea aktiv anzustreben.



Einzeltouren nach Nordkorea seien kein Gegenstand der UN-Sanktionen, teilte das Vereinigungsministerium am Montag in Informationsmaterial mit. Sie stellten ein Projekt dar, das Südkorea eigenständig vorantreiben könne.



Die Ausgaben von Reisenden in Nordkorea wie Unterkunfts- und Verpflegungskosten könnten kaum als große Bargeldtransfers betrachtet werden, die gemäß den Nordkorea-Sanktionen begrenzt würden, hieß es.



Bürger Chinas, Japans, Australiens, Kanadas und auch europäischer Länder unternahmen Individualreisen nach Nordkorea. Das Ministerium glaube, dass man keine strengen Maßstäbe für Individualtouren von Südkoreanern anwenden müsse und dürfe, hieß es.



Es gebe bestimmt Gebiete, über die in Bezug auf die Sicherheitsgarantie und Geschäftsideen die zuständigen Behörden diskutieren sollten. Es würden verschiedene Maßnahmen überprüft, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums.