Erster Fall von Lungenentzündung durch neuartiges Coronavirus in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der erste Erkrankungsfall einer Lungenentzündung durch ein neuartiges Coronavirus bestätigt worden, die im chinesischen Wuhan grassiert.Südkoreas Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention bestätigten am Montag den Fall der Lungenerkrankung und erhöhten die Warnung für Infektionskrankheiten um einen Rang auf die Stufe „Vorsicht“.Bei der Erkrankten handelt es sich um eine 35-jährige Chinesin. Bei ihr war am 19. Januar bei der Quarantänekontrolle nach der Einreise aus Wuhan am Flughafen Incheon Fieber gemessen worden, daraufhin wurde sie in ein Krankenhaus in Incheon transportiert. Nach einer Untersuchung auf eine mögliche Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus wurde die Erkrankung am Montagvormittag endgültig diagnostiziert.Die Zentren wollen die Fluggäste, die in der Nähe der Patientin an Bord gesessen hatten, und die Flugbegleiter, die sie bedient hatten, ausfindig machen und untersuchen. Die Liste aller Passagiere werde überprüft.