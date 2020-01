Internationales China: Neuartiges Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar

Einem chinesischen Experten zufolge kann die in Wuhan ausgebrochene rätselhafte Lungenentzündung durch ein neuartiges Coronavirus auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.



Zhong Nanshan von der Nationalen Gesundheitskommission Chinas sagte am Montag, dass bei zwei in der Provinz Guangdong gemeldeten Erkrankungsfällen das Virus von Mensch zu Mensch übertragen worden sei. Es gebe auch Fälle von Infektionen des medizinischen Personals, berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.



Zhong ist ein renommierter Experte für Atmungsorgane und trug zur Feststellung des Ausmaßes der Infektionskrankheit SARS bei, die im Jahr 2003 in Hongkong und China stark grassierte.



Seit dem Ausbruch der Lungenentzündung ist mehr als ein Monat vergangen. Die Ursache des Virus konnte jedoch noch nicht geklärt werden. Es wird vermutet, dass das Virus von einem Wildtier auf den Menschen übertragen wurde.



Die chinesischen Behörden teilten mit, dass es landesweit 218 Fälle des neuen Coronavirus gebe. Vier Menschen seien daran gestorben.



China ist alarmiert, weil sich die rätselhafte Krankheit im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfests auch außerhalb der Stadt Wuhan ausbreitet. Das chinesische Fernsehen CCTV berichtete am Montagabend, das sieben Fälle in anderen Regionen, darunter der Provinz Shandong und Sichuan, gemeldet worden seien.



Inzwischen wurden auch in benachbarten Ländern wie Südkorea, Japan und Thailand Erkrankungen gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation und chinesische Behörden erließen bislang aber keine Reisebeschränkungen.