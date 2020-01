Umfrage: Nur 36 Prozent der Koreaner erwarten besseres Leben in fünf Jahren

Photo : YONHAP News

Lediglich 36 Prozent der Südkoreaner rechnen mit einem besseren Leben in fünf Jahren.Das ergab eine Umfrage, die die globale PR-Agentur Edelman bei 34.000 Menschen in 28 Ländern durchführte. Laut den am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Ergebnissen erwarten 47 Prozent der Befragten, dass ihr Leben und das Leben ihrer Familie in fünf Jahren besser seien.Der Anteil der optimistisch Gestimmten in Südkorea beträgt lediglich 36 Prozent und ist vier Prozentpunkte niedriger als bei der letztjährigen Umfrage. Südkorea rangiert auf Platz 18.In Japan erwarten nur 15 Prozent ein besseres Leben, damit bildet das Land das Schlusslicht. Frankreich folgt mit 19 Prozent und Deutschland mit 23 Prozent.Am positivsten blicken Menschen in Kenia in die Zukunft. 90 Prozent der dortigen Befragten rechnen mit einem besseren Leben. Indonesien, Indien, Kolumbien und die Vereinigten Arabischen Emirate bilden die Spitzengruppe.56 Prozent der Befragten urteilen, dass der Kapitalismus in seiner aktuellen Form mehr Schaden als Nutzen bringe. 83 Prozent antworteten, dass sie über die Arbeitslosigkeit besorgt seien.