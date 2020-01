Nationales Regierung beschließt Nothilfe für 553 nordkoreanische Flüchtlinge

Die Regierung und Gebietskörperschaften wollen über 500 nordkoreanischen Flüchtlingen Nothilfe für den Lebensunterhalt anbieten.



Das Vereinigungsministerium teilte am Dienstag mit, bei zwei Untersuchungen der bedürftigen Einwohner aus Nordkorea im vergangenen Jahr festgestellt zu haben, dass insgesamt 553 Personen vermutlich gefährdet seien und Nothilfe bräuchten.



Die Untersuchungen erfolgten als Folgemaßnahme nach dem Hungertod einer aus Nordkorea geflüchteten Frau und ihres Sohns im vergangenen Juli. Insgesamt 3.835 Einwohner aus Nordkorea wurden untersucht, um solche zu ermitteln, die kaum von sozialer Unterstützung profitieren.



Die Untersuchungen ergaben, dass knapp 14,3 Prozent der Untersuchten dringend auf Hilfe angewiesen sind. Der Anteil entspricht rund 1,7 Prozent an allen 31.000 nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea.