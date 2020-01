Nordkorea bestätigt Wechsel des Verteidigungsministers

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offiziell bestätigt, seinen Verteidigungsminister ausgewechselt zu haben.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA stellte am Mittwoch in einer Meldung über eine Kadersitzung Kim Jong-gwan als Minister der Volksarmee und Heeresgeneral vor. Es ist das erste Mal, dass Nordkoreas Medien Kim formell Minister der Volksarmee nannten.Kim wurde bei der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres zum Kandidaten für das Politbüro gewählt. KCNA veröffentlichte damals ein Foto, auf dem Kim in Uniform mit dem General-Abzeichen zu sehen war. Demnach wurde spekuliert, dass Kim Noh Kwang-chol als Verteidungsminister ablöste.Der Wechsel des Verteidigungsministers erfolgte vermutlich bei einer erweiterten Sitzung des Zentralen Militärkomitees der Partei, die unter Leitung von Machthaber Kim Jong-un am 22. Dezember stattfand.Die Beförderung von Kim Jong-gwan ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass er seit Kims Machtübernahme wichtige Bauarbeiten leitete.