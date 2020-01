USA melden ersten Ansteckungsfall mit Coronavirus aus China

Photo : YONHAP News

Auch die USA haben den ersten Ansteckungsfall mit dem Coronavirus aus China gemeldet.Wie die Nachrichtenagentur Reuters bekannt gab, hätten die US-Zentren für Kontrolle und Prävention von Krankheiten bekannt gegeben, dass ein aus China kommender Reisender positiv auf die rätselhafte Lungenkrankheit getestet worden sei.Der US-Amerikaner in seinen 30ern sei letzte Woche in Seattle gelandet, nachdem er die chinesische Stadt Wuhan besucht hatte. Die Stadt gilt als Quelle des neuartigen Erregers.CNN berichtete, dass unklar sei, wie und wo sich der Patient angesteckt habe. Auch sei unklar, ob er in den USA schon weitere Menschen angesteckt habe, hieß es weiter.