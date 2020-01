Iran äußert Bedenken über Verlegung südkoreanischer Anti-Piraten-Einheit

Photo : YONHAP News

Iran hat offenbar Bedenken über die Verlegung einer südkoreanischen Anti-Piraten-Einheit in die Straße von Hormus geäußert.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte am Dienstag, dass Teheran Bedenken angemeldet habe, als es am Wochenende über diplomatische Kanäle über die Entscheidung informiert worden sei.Iran vertrete die Position, dass es die Verlegung ausländischer Truppen oder Schiffe in die Region grundsätzlich ablehne.Zur Frage, ob die Verlegung der Cheonghae-Einheit die Beziehungen zwischen Seoul und Teheran belasten werde, hieß es, dass Südkorea seine Landsleute und Schiffe beschützen müsse. Iran habe seine eigene Position, aber Südkorea habe die Entscheidung aus nationalem Interesse treffen müssen.Südkorea hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass es seine Anti-Piraten-Einheit in die Straße von Hormus schicken wolle. Diese solle aber unabhängig von der dortigen US-geführten Schutzmission operieren.