Parteien reagieren unterschiedlich auf Verlegung von Truppeneinheit in Straße von Hormus

Photo : YONHAP News

Die politischen Parteien haben auf die Entscheidung der Regierung, den Einsatzbereich der Anti-Piraten-Einheit Cheonghae auf die Straße von Hormus zu erweitern, unterschiedlich reagiert.Die Minjoo-Partei Koreas, die Freiheitspartei Koreas (LKP) und drei weitere Oppositionsparteien teilten mit, die Entscheidung zu respektieren. Demgegenüber sprachen sich die Partei für Demokratie und Frieden sowie die Gerechtigkeitspartei dagegen aus.Die Partei verstehe die Entscheidung der Regierung als Maßnahme, die unter Berücksichtigung von umfassendem nationalem Interesse einschließlich der Sicherheit der Bürger und des sicheren Schiffsverkehrs getroffen worden sei, teilte die Sprecherin der Regierungspartei, Lee Jae-jung, mit.Die Straße von Hormus hänge auch mit Südkoreas wirtschaftlichen Interessen und der Energiesicherheit zusammen. Es sei für das Land unvermeidlich, die entsprechenden internationalen Verpflichtungen im kleinstmöglichen Umfang zu erfüllen, hieß es weiter.Der Sprecher der LKP Kim Sung-won betonte die Unvermeidlichkeit der Truppenentsendung und begründete dies mit der Sicherheit der Südkoreaner in der Region sowie der strategischen Bedeutung der Straße von Hormus für Rohöllieferungen.Dagegen teilte die Partei für Demokratie und Frieden ihre ablehnende Position mit. Die Entsendung der Cheonghae-Einheit in die Straße von Hormus bedeute die Beteiligung an einem grundlosen Krieg, den die USA gegen den Iran führten, sagte Sprecherin Park Ju-hyeon.Die Chefin der Gerechtigkeitspartei Sim Sang-jung äußerte sich ebenfalls ablehnend und betonte, dass für die Truppenverlegung eine parlamentarische Zustimmung erforderlich sei.