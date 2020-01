Außenministerium bildet Krisenteam wegen Ausbreitung von Coronavirus aus China

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat ein Krisenteam gebildet, um auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China zu reagieren.Das Ministerium überprüfte am Dienstag in einer Videositzung mit der Botschaft und den Konsulaten in China Maßnahmen für die Sicherheit der Landsleute.Der stellvertretende Minister für Auslandskoreaner und konsularische Angelegenheiten, Lee Sang-jin, betonte angesichts des bevorstehenden Neujahrsfests in China die Notwendigkeit von Maßnahmen für die Sicherheit der Bürger.Das Außenministerium will Chinas Behörden bitten, die Quarantänekontrolle der Ausreisenden nicht nur in Wuhan, sondern auch in anderen Regionen, wo verdächtige Fälle und Erkrankungen gemeldet wurden, zu verschärfen.Das Ministerium wolle die Anleitung bearbeiten, um sich auf eventuelle Ansteckungen von südkoreanischen Staatsbürgern in China vorzubereiten. Das Ressort wolle ein System aufbauen, um im Falle einer Isolierung von Südkoreanern wegen des Verdachts auf eine Erkrankung während des Neujahrsfests in China zügig helfen zu können, hieß es.Nach weiteren Angaben will das Ressort ein Notfallkontaktnetz zwischen dem Hauptquartier, den diplomatischen Vertretungen in China und dem Ansprechpartner der Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention einrichten, um Landsleuten in Notfällen schnell zu helfen.