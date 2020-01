Zahl der Männer in Elternzeit übertrifft 2019 20.000er-Marke

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Männer im Vaterschaftsurlaub im Zivilsektor hat im vergangenen Jahr den bisher höchsten Stand erreicht.Knapp 22.300 Männer im Zivilsektor hätten letztes Jahr Elternzeit in Anspruch genommen, teilte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Mittwoch mit. Das seien 26,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die gesamte Zahl der in Elternzeit befindlichen Frauen und Männer nahm um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 105.165 im vergangenen Jahr zu.Der Anteil der Männer an allen Beschäftigten in Elternzeit wuchs um 3,4 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 21,2 Prozent. Über die Hälfte dieser Männer arbeiten für Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern.Die Zahl der Männer, die wegen der Kindererziehung weniger lang arbeiten, nahm um 34,9 Prozent auf 742 zu.