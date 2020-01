Politik Verlegung von Anti-Piraten-Einheit laut Seoul nicht politisch motiviert

Die Verlegung der südkoreanischen Anti-Piraten-Einheit in die Straße von Hormus ist nach Angaben der südkoreanischen Regierung nicht politisch motiviert.



Das sagte der Sprecher des Außenministeriums Kim In-cheol am Dienstag auf einer Pressekonferenz.



Washington hatte die Verbündeten in den vergangenen Monaten mehrfach aufgerufen, sich an der Schutzmission IMSC in der Straße von Hormus zu beteiligen



Jedoch hatte Südkorea betont, dass seine Einheit unabhängig vom IMSC in der Region kreuzen werde. Seoul will damit auch das Verhältnis zu Teheran berücksichtigen, da Iran ein wichtiger Öllieferant ist.



Zuletzt hatte es außerdem Spekulationen gegeben, dass Südkorea die Frage der Unterstützung der Schutzmission mit den laufenden Verhandlungen über die Truppenkosten in Korea verknüpfen könnte.



Zu möglichen Auswirkungen auf das Verhältnis mit Iran sagte ein Außenministeriumsbeamter, dass die Regierung ihr Bestes für gute Beziehungen geben und entsprechende diplomatische Anstrengungen fortsetzen wolle.



Das Ministerium überprüft offenbar verschiedene Pläne, um die Beziehungen mit Iran zu stärken. Unter anderem soll ein Personenaustausch erwogen werden.