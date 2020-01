US-Aufklärer für Detektion von Nuklearmaterial überfliegt Koreas Ostmeer

Photo : YONHAP News

Ein auf die Detektion von Nuklearmaterial spezialisiertes Aufklärungsflugzeug der US-Armee hat das Ostmeer Koreas überflogen.Das schürt Spekulationen, dass besondere Bewegungen in Nordkorea im Zusammenhang mit Nuklearaktivitäten beobachtet worden sein könnten.Nach Angaben von Aircraft Spots, einer Webseite zur Flugverfolgung, am Mittwoch startete eine WC-135W Constant Phoenix am Dienstag um 8.25 Uhr koreanischer Zeit von der US-Luftwaffenbasis Kadena auf der japanischen Insel Okinawa. Das Flugzeug sei dann zum Ostmeer Koreas geflogen.Wie verlautete, sei die WC-135W letzte Woche auf dem Stützpunkt Kadena eingetroffen. Das Flugzeug sammelt Proben aus der Atmosphäre, um nukleare Tests zu erkennen und dabei genutzte Stoffe zu identifizieren.Das Flugzeug war seit dem ersten Atomtest Nordkoreas im Oktober 2006 für die Sammlung von radioaktiven Stoffen im Ostmeer eingesetzt worden. Unter Berücksichtigung früherer Einsätze des Aufklärers kann davon ausgegangen werden, dass die US-Armee auch feststellen wollte, ob Nordkorea das Atomtestgelände in Punggye-ri wieder in Betrieb genommen hatte.