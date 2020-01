Diplomat: Nordkorea will Moratorium für Atom- und Raketentests beenden

Photo : KBS News

Nordkorea will sich laut einem Diplomaten nicht mehr an das Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen (ICBM) halten.Begründet werde dies damit, dass die USA die von Nordkorea zum Jahresende gesetzte Frist für Atomgespräche missachteten.Nordkorea habe in den letzten zwei Jahren auf Nuklearversuche und Tests von ballistischen Raketen verzichtet, sagte Ju Yong-chol von der nordkoreanischen Vertretung in Genf am Dienstag (Ortszeit) bei der UN-Abrüstungskonferenz.Die USA hätten diese positive Haltung ignoriert, weiterhin Sanktionen verhängt und aggressive Militärübungen mit Südkorea abgehalten, betonte er. Er warnte, dass die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unmöglich wäre, sollten die USA ihre feindselige Politik fortsetzen.Die USA sprächen von einer Wiederaufnahme von Gesprächen, hätten jedoch von Anfang an keine Absicht gehabt, ihre feindselige Politik gegen Nordkorea zurückzunehmen. Nordkorea werde für die nationale Sicherheit unerlässliche strategische Waffen weiter entwickeln, bis Washington seine feindselige Politik aufgebe, hieß es weiter.Sollten die USA auf Sanktionen und Druckausübung beharren, könnte Nordkorea dazu gezwungen sein, nach einem neuen Weg zu suchen, drohte der Diplomat.