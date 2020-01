Vier weitere Personen zeigen nach Besuch in Wuhan Grippe-Symptome

Photo : YONHAP News

Vier weitere Personen in Südkorea haben nach einem Besuch im chinesischen Wuhan, der vermuteten Quelle des neuartigen Coronavirus, Grippe-Symptome gezeigt.Südkoreas Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention teilten am Mittwoch mit, dass die vier Menschen innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Einreise aus Wuhan respiratorische Symptome wie Husten und Fieber gezeigt hätten.Die Zentren führen derzeit Tests bei den Personen durch, um eine eventuelle Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus festzustellen oder auszuschließen. Elf Personen, die zuvor Symptome gezeigt hatten, wurden aus der Isolation entlassen, nachdem sie negativ auf das Virus getestet worden waren.In Südkorea wurde am Montag der erste Erkrankungsfall des Coronavirus nachgewiesen. Die Patientin, eine Chinesin aus Wuhan, wird derzeit in einem öffentlichen Krankenhaus in Incheon in Quarantäne behandelt. Ihr Zustand sei stabil, hieß es.Derzeit unterliegen 47 Personen einer aktiven Überwachung durch die Gesundheitsbehörden. Elf von den 44 Personen, die mit der Erkrankten in Kontakt kamen, reisten inzwischen aus, darunter auch fünf Begleiter der Patientin.Angesichts der zunehmenden Zahl der Besucher aus China während des Neujahrsfests will die südkoreanische Regierung aktiv gegen die Ausbreitung des Coronavirus vorgehen.