Fußball: Südkorea löst neuntes Mal in Folge Olympia-Ticket

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat sich als weltweit erstes Land das neunte Mal in Folge für die Olympischen Spiele qualifiziert.Bei der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft siegte die südkoreanische Mannschaft unter Trainer Kim Hak-bum im Halbfinale am Mittwoch in Thailand mit 2:0 über Australien. Kim Dae-won traf in der 56. Minute zur 1:0-Führung. Lee Dong-gyeong stellte in der 76. Minute den Endstand her.Damit schaffte Südkorea den Einzug ins Finale und zugleich ins olympische Fußballturnier der Männer. Denn die Asienmeisterschaft dient als asiatische Qualifikationsrunde für die Olympischen Spiele in Tokio. Das Olympia-Ticket sichern sich die Finalisten und der Dritte.Südkorea bestreitet das neunte Mal in Folge seit den Olympischen Spielen 1988 in Seoul eine Olympia-Endrunde und erneuerte damit den Rekord.Südkorea spielt am Sonntag im Finale gegen Saudi-Arabien.