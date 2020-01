Photo : YONHAP News

Der Thriller "Time to Hunt" mit dem südkoreanischen "Parasite"-Star Choi Woo-shik ist zur Berlinale 2020 eingeladen worden.Der von Regisseur Yoon Sang-hyun gedrehte Film wird in der Sektion "Special Gala" gezeigt, wie die Berlinale-Kommission am Dienstag bekannt gab.Mit der Weltpremiere des Films "Time to Hunt" wird ein südkoreanischer Film erstmals in die Sektion der Berlinale 2020 eingeladen, die am 20. Februar eröffnet wird.In dem Thriller geht es um vier Freunde, die für ein neues Leben eine gefährliche und abenteuerliche Operation wagen und ihren Verfolger.