Südkorea will Massenproduktion neuen schweren Torpedos aufnehmen

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Massenproduktion eines neuen schweren Torpedos für U-Boote aufnehmen.Die Behörde für Wehrbeschaffung teilte am Mittwoch mit, dass der Ausschuss für Verteidigungsprojekte bei einer Sitzung unter Leitung von Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo den Plan für die erste Massenproduktion des Jungeoroe-II verabschiedet habe.Das Projekt wird von 2019 bis 2031 durchgeführt, 660 Milliarden Won (566 Millionen Dollar) werden hierfür eingesetzt. Noch im März will die Behörde Verträge abschließen.Dabei handelt es sich um ein neues Modell, das Südkorea im Anschluss an den einheimischen schweren Torpedo Baeksangeo (weißer Hai) entwickelte. Mit dem neuen Torpedo werden U-Boote der Chang Bogo II- und III-Klasse ausgestattet.Nach weiteren Angaben wurde auch der Plan für die erste Massenproduktion einer Flugabwehrartillerie mit 30 Millimeter Kaliber diskutiert und beschlossen. Das Projekt dauert von 2020 bis 2031. 2,2 Billionen Won (1,9 Milliarden Dollar) wurden hierfür eingeplant.