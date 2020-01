Tway verschiebt wegen Ausbreitung von Coronavirus Start von Flügen nach Wuhan

Photo : YONHAP News

Tway Airlines hat angesichts der Besorgnis über eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China den Start der Flüge zwischen Incheon und Wuhan verschoben.Die südkoreanische Billigfluggesellschaft teilte mit, nach internen Diskussionen den für Dienstag vorgesehenen ersten Flug auf der neuen Route abgesagt zu haben.Wuhan gilt als Quelle des neuartigen Coronavirus, das derzeit in China grassiert und eine Lungenentzündung auslöst.Tway hatte vor, beginnend am 21. Januar dienstags und samstags Flüge nach Wuhan anzubieten. Ein Mitarbeiter sagte, dass der am Samstag geplante Flug ebenfalls kaum durchführbar wäre. Die Firma wolle die Situation verfolgen und den Start überprüfen.Korean Air bietet viermal in der Woche Flüge auf der Incheon-Wuhan-Route an. Die größte Fluggesellschaft Südkoreas erwägt noch keine Streichung der Flüge. Die Situation werde aufmerksam verfolgt, sagte ein Vertreter.Auch die chinesische Fluggesellschaft China Southern Airlines bietet viermal in der Woche Flüge zwischen Incheon und Wuhan an.