Bürgerverbände protestieren gegen Truppeneinsatz in Straße von Hormus

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von südkoreanischen Bürgerverbänden hat die Regierung dazu aufgerufen, ihren Plan für einen Truppeneinsatz in der Straße von Hormus zurückzuziehen.Vertreter von etwa 90 Bürgerorganisationen, darunter People's Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), kritisierten am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Seoul den geplanten Einsatz einer Anti-Piraterie-Marineeinheit in der Straße von Hormus.Die Regierung erkläre zwar, die Truppen würden sich nicht offiziell der von den USA angeführten internationalen Schutzkoalition anschließen. Eine Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften würde jedoch unvermeidlich sein. Dies könnte die Sicherheit der südkoreanischen Truppe gefährden, sagten die Aktivisten. Kritisiert wurde zudem, dass die Regierung das Verfahren für eine parlamentarische Ratifizierung ignoriert habe.Für die jüngste Instabilität in der Straße von Hormus machten die Vertreter der Bürgerinitiativen die USA verantwortlich.