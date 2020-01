Internationales Südkorea erreicht Platz 23 in Democracy Index, Nordkorea Schlusslicht

Südkorea hat in einem Demokratieindex Platz 23 erreicht, Nordkorea war erneut Schlusslicht.



Der Prognose- und Beratungsdienstleister Economist Intelligence Unit, der eng mit der britischen Wochenzeitung "The Economist" verbunden ist, veröffentlichte am Mittwoch seinen Democracy Index for 2019.



167 Länder wurden untersucht, Südkorea erhielt acht von zehn Punkten und war um zwei Ränge schlechter platziert als in der Untersuchung im Jahr davor.



Südkorea wird demnach als mängelbehaftete Demokratie eingestuft und schaffte den Sprung unter die Volldemokratien erneut nicht.



An der Spitze stehen die skandinavischen Länder, Kanada, Australien und die Schweiz. Andere Demokratien, denen Probleme attestiert wurden, sind die USA, Japan, Israel, Taiwan und die Tschechische Republik. Die USA rangierten auf Platz 25 und damit hinter Südkorea.



Auch die anderen asiatischen Demokratien sind schlechter platziert als Südkorea. Japan liegt mit 7,99 Punkten auf Platz 24, Taiwan auf Platz 31, Indien auf Platz 51 und die Philippinen werden auf Platz 54 geführt.



Für China wurden 2,26 Punkte ermittelt, das Reich der Mitte wurde damit als autoritäres Regime klassifiziert.



Nordkorea stand mit 1,08 Punkten ganz unten auf der Liste.