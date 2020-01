Bong Joon-ho auf Santa Barbara Filmfestival zum Regisseur des Jahres gewählt

Photo : YONHAP News

Das Santa Barbara International Film Festival hat Bong Joon-ho zum Regisseur des Jahres gekürt.Laut einem Medienbericht werden aus diesem Anlass am Donnerstag (Ortszeit), dem Eröffnungstag des jährlichen Filmfestivals, vier Filme des koreanischen Regisseurs aufgeführt.Gezeigt werden „Memories of Murder“, „The Host“, „Mother” und „Parasite”.Es sei das vierte Mal in der 35-jährigen Geschichte des Filmfestivals in der US-Stadt, dass vier Streifen eines Regisseurs an einem Tag aufgeführt würden, sagten die Veranstalter.Zu den bisher beim Santa Barbara Filmfestival als Regisseur des Jahres ausgezeichneten Filmemachern zählen unter anderem Spike Lee, Christopher Nolan, Guillermo del Toro und Alfonso Cuaron.