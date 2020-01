EU fordert Nordkorea zur zügigen Rückkehr zu Verhandlungen für Denuklearisierung auf

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat am Mittwoch Nordkorea dazu aufgerufen, im Hinblick auf das Moratorium von Atomwaffen- und Raketentests Vertrauen aufzubauen sowie zügig zu den Verhandlungen für die Denuklearisierung zurückzukehren.Die EU-Vertretung in Genf teilte in einer Erklärung mit, die wiederholten Abschüsse ballistischer Raketen Nordkoreas stellten einen Verstoß gegen die UN-Sicherheitsratsresolutionen dar und schadeten den internationalen Bemühungen um die Schaffung dauerhaften Friedens auf einer nuklearfreien koreanischen Halbinsel.Nordkorea solle an seinem Moratorium von Atomtests und Abschüssen ballistischer Raketen festhalten und grundlegende Schritte für den Aufbau des Vertrauens unternehmen.Die Erklärung der EU erfolgte einen Tag nach der UN-Abrüstungskonferenz, auf der Nordkorea bekannt gegeben hatte, sich nicht mehr von dem Moratorium für Nuklearwaffentests sowie Abschüssen der ballistischen Interkontinentalraketen abhängig machen zu wollen.