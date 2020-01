Politik Ministerpräsident fordert entschlossenes Vorgehen gegen Coronavirus aus China

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat gefordert, gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China durchzugreifen.



Der neue Ministerpräsident sagte heute bei einer Regierungssitzung über anstehende Angelegenheiten, dass sich das in China ausgebrochene neue Coronavirus schnell auf mehrere Länder ausbreite. Die Ausbreitung einer Infektionskrankheit könne nur verhindert werden, wenn in der Anfangsphase drastisch dagegen vorgegangen werde.



Er bat die Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention, gemeinsam mit den Gebietskörperschaften ein lückenloses Netz zur Eindämmung des Coronavirus zu errichten.



Chung forderte, das Quaratänesystem an den Flughäfen und Häfen erneut gründlich unter die Lupe zu nehmen, weil während der Mond-Neujahrfeiertage viele Touristen aus dem Ausland erwartet würden.



Die für Wirtschaft zuständigen Ministerien einschließlich des Finanzministeriums sollten Schwankungen an den Finanzmärkten im In- und Ausland gründlich überwachen und rechtzeitig vorgehen, damit die negativen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus begrenzt werden könnten, hieß es weiter.