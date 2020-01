Für Ermittlungen gegen Präsidialamt verantwortliche leitende Staatsanwälte versetzt

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium hat die leitenden Staatsanwälte versetzt, die die Ermittlungen zu früheren und amtierenden Beamten des Präsidialamtes leiteten.Das Ministerium gab am Donnerstag bekannt, insgesamt 759 Staatsanwälte mit Wirkung zum 3. Februar zu versetzen.Davon betroffen sind alle Vizechefs der Bezirksstaatsanwaltschaften, die die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Präsidialamt geleitet haben.Shin Bong-su, Vizechef der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral, wurde zum Chef der Filiale der Staatsanwaltschaft Suwon in Pyeongtaek ernannt. Er leitete die Ermittlungen zum Vorwurf der Einmischung des Präsidialamtes in die Bürgermeisterwahl in Ulsan.Song Kyung-ho, der ein weiterer Vizechef der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral war und die Ermittlungen gegen die Familie von Ex-Justizminister Cho Kuk durchführte, ist neuer Leiter der Niederlassung in Yeoju.Hong Seung-wook, Vizechef der Staatsanwaltschaft Seoul Ost, wird auf den Chefposten der Niederlassung der Staatsanwaltschaft Daejeon in Cheonan wechseln. Er war für die Ermittlungen zum Vorwurf der Einstellung einer Inspektion des früheren Vizebürgermeisters von Busan, Yoo Jae-soo, zuständig.Das Ressort teilte mit, angesichts der parlamentarischen Billigung der Gesetze für die Neuordnung der Ermittlungsbefugnisse den Umfang der Abteilungen für direkte Ermittlungen angemessen verkleinert und angepasst zu haben.