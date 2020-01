Internationales US-Außenministerium betont Wichtigkeit von Dialog nach Ministerwechsel in Nordkorea

Angesichts des Wechsels des nordkoreanischen Außenministers hat ein leitender Beamter des US-Außenministeriums die Wichtigkeit des Dialogs betont.



Der Beamte sagte am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse, es lägen nicht viele Informationen über den Wechsel vor. Damit reagierte er darauf, ob er die Medienberichte über die Ablösung von Außenminister Ri Yong-ho durch Ri Son-gwon bestätigen könne. Auch wurde gefragt, ob die Besetzung des Postens mit einem Hardliner die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA weiter erschweren würde.



Der Beamte äußerte zugleich die Hoffnung, dass Nordkorea die Wichtigkeit verstehe, Gespräche zu führen, so wie es beide Länder in Singapur vereinbart hätten. Ohne Dialog sei nichts zu gewinnen. Dialog nutze den Nordkoreanern, Washington ermutige sie deshalb zu reden, hieß es.



Auf eine erneute Frage nach dem Ministerwechsel hieß es, man habe davon gehört. Washington sei sich der entsprechenden Medienberichte bewusst.



Präsident Trump bleibe engagiert, um Fortschritte zu erzielen. Im Mittelpunkt stünden die Vereinbarungen beim Gipfel in Singapur und die Diplomatie. Eine Zusage auf höchster Ebene sei eine Zusage, man hoffe auf eine Fortsetzung, hieß es weiter.