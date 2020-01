Politik Medien: Koreanischen Mitarbeitern der US-Truppe in Südkorea droht Zwangsurlaub

Die USA warnen davor, innerhalb weniger Wochen fast 9.000 südkoreanischen Mitarbeitern auf US-Militärstützpunkten Urlaubsmitteilungen zu schicken, sollten Südkorea und die USA keine Einigung über die Aufteilung der Verteidigungskosten erzielen.



Das berichtete Bloomberg am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Beamte. Man müsse den Arbeitnehmern 60 Tage vorher mitteilen, dass ihr Gehalt möglicherweise gekürzt werde, weil der Rest der Finanzmittel aus dem letzten Abkommen aufgebraucht werde.



Stephen Williams, Stabschef der US-Streitkräfte in Korea, teilte im Oktober der Gewerkschaft koreanischer Mitarbeiter in einem Brief mit, dass Zwangsurlaube ab dem 1. April 2020 möglich seien. Die ersten Mitteilungen an betroffene Mitarbeiter würden bis 31. Januar geschickt.



Südkorea beschloss jüngst, eine Truppeneinheit in die Straße von Hormus zu entsenden. Amerikanische Beamte sagen laut Bloomberg, dass die Geste zwar willkommen sei, jedoch nicht als Gutschrift für südkoreanische Zahlungen für die Stationierung der US-Truppen gelten werde.