Sport Asien-Handballmeisterschaft: Südkorea erreicht Halbfinale

Bei der asiatischen Handballmeisterschaft haben die südkoreanischen Herren das Halbfinale erreicht.



Das Viertelfinale gegen den Iran am Donnerstag in Kuwait ging mit 24:24 unentschieden aus.



Südkorea und der Iran hatten jeweils einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage auf ihrem Konto. Mit zwei Toren mehr als der Iran schaffte Südkorea als Zweiter der Gruppe das Halbfinale.



Die vier besten Mannschaften qualifizieren sich für die Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten. Dazu zählen noch Japan, Katar und Bahrain.