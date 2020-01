Staus auf Autobahnen wegen Reisewelle zum Mond-Neujahr

Photo : KBS News

Am ersten Tag der Feiertage zum Mond-Neujahr gibt es wegen der Fahrten in die Heimat Staus auf den Autobahnen in Südkorea.Laut dem Autobahnbetreiber KEC wird die Fahrt von Seoul nach Busan 6 Stunden und 50 Minuten dauern, wenn man am Mittag losfährt. Die Fahrt nach Daejeon soll drei Stunden und nach Daegu fünfeinhalb Stunden dauern. Für die Fahrt nach Gwangju würden fünf Stunden und nach Gangneung vier Stunden gebraucht.KEC rechnet damit, dass heute 460.000 Fahrzeuge aus der Hauptstadtregion für die Fahrten in die Heimat unterwegs sein werden.