Internationales Coronavirus breitet sich weiter aus – Zahl der Todesfälle in China steigt auf 80

Das neuartige Coronavirus breitet sich in China immer weiter aus.



Die Nationale Gesundheitskommission der Volksrepublik teilte mit, dass mit Stand von Mitternacht von Sonntag auf Montag 2.744 Menschen in 30 Provinzen und Hongkong, Macau sowie Taiwan infiziert seien. Die Zahl der Todesopfer erreiche 80.



Die Zahl der Erkrankungsfälle stieg verglichen mit dem Vortag um 796 an, die Zahl der Todesfälle um 24. In Peking steckte sich ein neunmonatiger Säugling mit dem Virus an. Vier von fünf neuen Patienten sind in ihren Dreißigern und Vierzigern.



Auch außerhalb Chinas breitet sich das neue Coronavirus immer weiter aus. In den USA wurden zwei neue Patienten in Los Angeles County und Arizona bestätigt.



Bisher wurden acht Erkrankungsfälle in Thailand gemeldet, fünf in den USA. In Japan, Singapur, Australien und Malaysia wurden jeweils vier Infizierte gemeldet, in Südkorea vier.