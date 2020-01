Neuer chinesischer Botschafter in Südkorea wird diese Woche einreisen

Photo : YONHAP News

Der neue chinesische Botschafter in Südkorea, Xing Haiming, wird kurz nach dem Mond-Neujahrsfest nach Seoul einreisen.Laut einer diplomatischen Quelle wird Xing am Donnerstag am Flughafen Incheon ankommen.Xing gilt als Korea-Kenner im chinesischen Außenministerium. Nach dem Dienstantritt im Außenministerium im Jahr 1986 arbeitete er von 1988 bis 1991 und von 2006 bis 2008 in der Botschaft in Nordkorea. Er diente auch in der Botschaft in Südkorea von 1992 bis 1995, von 2003 bis 2006 und von 2008 bis 2011.Die anstehende wichtigste Aufgabe des neuen Botschafters ist die Vorbereitung eines Südkorea-Besuchs von Staatspräsident Xi Jinping im ersten Halbjahr. Xis Besuch wird eine Aufhebung der Restriktionen für die koreanische Popkultur in China signalisieren, die Peking inmitten des Streits um die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea 2016 verhängt hatte.