Südkorea gewinnt erstmals U-23-Fußball-Asienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals die U-23-Fußball-Asienmeisterschaft gewonnen.Südkorea siegte im Finale am Sonntag in Bangkok mit 1:0 gegen Saudi-Arabien. In der Verlängerung traf Jeong Tae-wook in der 113. Minute zum 1:0-Sieg seines Landes.Es ist das erste Mal, dass Südkorea das Turnier gewann, das 2014 eingeführt und dieses Jahr zum vierten Mal ausgetragen wurde. Der Mannschaft unter Trainer Kim Hak-bum gelang zudem als erstes Land, alle Spiele zu gewinnen.Südkorea hatte sich bereits mit dem Einzug ins Finale das neunte Mal in Folge für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert.