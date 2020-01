Internationales CNN: Satellitenbilder zeigen Aktivitäten an Raketenstandort in Nordkorea

Jüngste Satellitenbilder zeigen laut CNN Fahrzeugaktivitäten an einem nordkoreanischen Raketenstandort, die möglicherweise auf Vorbereitungen für einen Raketen- oder Raketentriebwerkstest hindeuten könnten.



Fahrzeuge seien in den letzten Tagen im Raketenforschungszentrum Sanumdong nahe Pjöngjang gesichtet worden, berichtete der Nachrichtensender am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf US-Beamte.



Es werde jedoch nicht angenommen, dass die Fahrzeuge an der Betankung von Raketen beteiligt seien. US-Beamte seien sich nicht sicher, ob Nordkorea auf den Start einer Kurz- oder Mittelstreckenrakete oder einen Triebwerkstest zusteuere, hieß es.



Ein Beamter sagte, die Aktivitäten stimmten mit denen überein, die man vor anderen Raketentests gesehen habe. Die Beamten äußerten, dass es keine Hinweise auf einen bevorstehenden Teststart gebe. Sie fügten jedoch hinzu, dass sie einen solchen Test wie immer nicht ausschließen könnten.



CNN zufolge sind die Fahrzeugaktivitäten in Sanumdong in den letzten Monaten unregelmäßig gewesen.