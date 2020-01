Vierter Erkrankungsfall mit neuartigem Coronavirus in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der vierte Erkrankungsfall mit dem neuartigen Coronavirus aus China bestätigt worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention handelt es sich um einen 55-jährigen Südkoreaner, der nach dem Besuch in der chinesischen Stadt Wuhan am Montag letzte Woche nach Südkorea einreiste. Der Mann habe sich am Dienstag wegen Erkältungssymptomen medizinisch behandeln lassen. Seit Samstag habe er an hohem Fieber über 38 Grad Celsius sowie starken Muskelschmerzen gelitten und sei am Sonntag positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, hieß es.Südkorea hatte letzte Woche bereits drei Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Von 48 untersuchten Fällen wurden 47 Personen negativ getestet. Sie wurden aus der Quarantäne entlassen.