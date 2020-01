Südkorea setzt Chartermaschine für Evakuierung von Landsleuten aus Wuhan ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will eine Chartermaschine einsetzen, um Landsleute aus Wuhan zu evakuieren. Die Stadt gilt als Quelle des neuartigen Coronavirus.Das Generalkonsulat in Wuhan teilte mit, dass sich Heimkehrwillige bis zum gestrigen Montag auf seiner Webseite anmelden mussten.Die endgültige Passagierliste werde am Dienstag auf der Webseite bekannt gemacht, hieß es. Die Regierung wolle die Chartermaschine entweder am Donnerstag oder Freitag einsetzen. Je nach dem Verlauf von Diskussionen mit China seien kurzfristige Änderungen möglich.Das Generalkonsulat fügte hinzu, dass gemäß Vorgaben der chinesischen Regierung kein chinesischer Staatsbürger mitfliegen dürfe. Wer verdächtige Symptome aufweise, dürfe ebenfalls nicht ausreisen und werde in Wuhan unter Quarantäne gestellt.Die Kosten für den Flug sollen erst nach der Ankunft in Südkorea beglichen werden.Das Generalkonsulat will die Passagiere an vier Sammelpunkten in Wuhan abholen und mit dem Bus zum Flughafen Wuhan-Tianhe bringen.