Präsident Moon ordnet gründliche Untersuchungen von allen Einreisenden aus Wuhan an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae- in hat am Montag gründliche Untersuchungen von allen Einreisenden aus dem chinesischen Wuhan angeordnet.Anlass ist die Sorge vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronoavirus, dessen Quelle im chinesischen Wuhan vermutet wird. Zuvor am Montag war in Südkorea der vierte Ansteckungsfall bestätigt worden.Moon sagte bei einer Sitzung mit seinen Chefsekretären, dass alle erdenklichen Maßnahmen getroffen werden sollten, um eine Verschlimmerung der Lage durch Ansteckungen innerhalb Südkoreas zu vermeiden, sagte der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Sekretär im Präsidialamt Yoon Do-han.Moon ordnete daher an, falls notwendig, Sanitätspersonal der Streitkräfte zu mobilisieren und militärische Einrichtungen zu nutzen.Auch sollten die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die Wirtschaft im Blick behalten werden. Das Finanzministerium wolle laut Yoon heute eine Notsitzung einberufen.Das Staatsoberhaupt betonte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Kommunikation. Alle relevanten Informationen sollten für die Öffentlichkeit transparent und zügig bereitgestellt werden.Auch solle die Öffentlichkeitsarbeit für Wege zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus verstärkt werden. Auch solle die Bevölkerung darauf hingewiesen werden, die Hotline 1339 zu wählen, sobald verdächtige Symptome auftreten.