Sanitätspersonal der Streitkräfte wegen Coronavirus mobilisiert

Photo : YONHAP News

Für die Verhinderung einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Südkorea wird auch Sanitätspersonal der Streitkräfte mobilisiert.Rund 100 Ärzte, Pfleger und weitere Soldaten sollen die Quarantänemaßnahmen unterstützen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit.Sie würden an 21 Checkpoints eingesetzt, die an Seehäfen und Flughäfen eingerichtet worden seien. Sie würden Fiebermessungen und Quarantänemaßnahmen durchführen, hieß es weiter.Die Regierung hatte die Warnstufe wegen der Infektionskrankheit um eine Stufe auf "orange" angehoben. Daraufhin richtete das Ministerium ein Kontrollzentrum ein, dessen Leitung Vizeminister Park Jae-min übernimmt.In der ersten Sitzung wurde versprochen, verschiedene Maßnahmen anzustreben, um die landesweiten Gegenmaßnahmen zu unterstützen. Hierzu zähle auch die Mobilisierung von Personal, Ausrüstung und Anlagen der Streitkräfte, hieß es in einer Pressemitteilung der Streitkräfte.Darüber hinaus würde gründlich Vorsorge getroffen, damit die Krankheit sich nicht unter den Soldaten ausbreitet.Die Streitkräfte begannen bereits damit, alle Soldaten zu untersuchen, die jüngst China besucht hatten. Bislang habe keiner von ihnen Grippe-Symptome erkennen lassen, hieß es.