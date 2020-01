Blaues Haus dementiert Berichte über US-Widerstand gegen Geumgang-Touren

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat japanische Medienberichte dementiert, nach denen die USA eine Wiederaufnahme von Touren ins nordkoreanische Geumgang-Gebirge ablehnen würden.Der nationale Sicherheitsberater Chung Eui-yong bezeichnete den Bericht am Montag als haltlos.Die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" hatte in ihrer Montagsausgabe geschrieben, dass Sicherheitsberater Chung die USA um eine Erlaubnis der Wiederaufnahme der Touren gebeten habe, als er am 7. Januar seinen US-Kollegen Robert O’Brien in Washington getroffen habe.Jedoch habe sich O'Brien damals ablehnend geäußert. Es erfordere Vorsicht, wenn innerkoreanische Projekte ungeachtet der UNO-Sanktionen gegen Nordkorea durchgeführt würden.Weiter hieß es in dem Zeitungsartikel, dass Chung am Tag nach dem Gespräch mit O'Brien US-Präsident Donald Trump getroffen habe. Dabei habe er eine Botschaft von Präsident Moon Jae-in weitergeleitet, wonach die USA hinsichtlich innerkoreanischer Kooperationsprojekte um Verständnis gebeten würden. Darauf habe Trump laut dem Bericht nicht geantwortet.